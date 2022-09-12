鄭貞茂：各國開始檢討航商聯盟模式 帶來不確定性

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（中央社記者賴言曦台北12日電）陽明海運董事長鄭貞茂表示，過去各國政府支持航商組成聯盟，因為有利提升整體航運業效率，然而，近兩年運價高漲，各國政府收到很多抱怨，開始檢討航商聯盟的運作模式，為海運業發展帶來不確定性。

鄭貞茂今天出席由台灣董事學會、台灣證券交易所合辦的外資論壇，他在演講時坦言，海運業是非常辛苦的產業，過去兩年外界看船公司賺了一些錢，其實市場非常競爭，而且市況好的時候，客戶會抱怨、監管單位會來進行反托拉斯調查，市況不好則會引發市場供過於求的擔心。

鄭貞茂指出，航運業2023年起要繳納碳稅，海運業占全球碳排3%，以船公司本身來看，有90%的碳排來自船舶，因此碳稅對船公司來說是一筆不小的費用，因為過去供需不平衡時，航商可以將燃油漲價衍生的額外成本部分轉嫁給客戶，但碳稅能否比照辦理，得看未來的供需環境。

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談到船舶減碳措施，鄭貞茂提到，國際海事組織（IMO）規定，航商2030年要減碳50%，2050年要減碳達70%，雖然陽明預估都能提前符合要求，但加裝脫硫塔、使用低硫油、減速等降碳排的措施，都是提升成本。

鄭貞茂指出，近期市場在討論明年後有不少新船下水，憂心運力大量投入會供過於求，卻沒有計算到很多舊船舶可能會被淘汰，而且如果船舶要因應減碳降速，意味著船公司需要更多船舶來維持航線，才能維持客戶滿意度。（編輯：張均懋）1110912