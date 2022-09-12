開學季網購需求 富邦媒8月營收創同期新高
2022/9/12 19:15
（中央社記者吳家豪台北12日電）電商業者龍頭momo富邦媒受惠於開學季等消費需求，今天公布8月合併營收新台幣81.2億元，年增12.4%，創歷年同期新高。PChome網路家庭仍在推動改革，8月合併營收約32.93億元，年減15.04%，為近22個月低點。
累計今年前8個月富邦媒合併營收641.3億元，年增16.6%；網家前8個月累計合併營收約294.9億元，年減5.1%。
富邦媒發布新聞稿說明，綜觀8月營運表現，momo網路購物營收創歷史同期新高，年增約14%，網購業績占比達全公司營業額95.4%；5大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數百分比成長。
富邦媒表示，8月進入暑期尾聲，加上國旅出遊潮挹注，旅遊與餐飲票券買氣續旺，戶外與露營相關商品也有亮眼的銷售表現。迎接開學季到來，掀起外宿家電、筆電、智慧型手機消費需求，加上三星旗艦新機助攻，為營運添柴火。中秋節慶商機也於8月現蹤，除月餅禮盒買氣熱絡，烤肉食材與用具銷售持續升溫。
網家近期高層人事動盪，集團新執行長張瑜珊於8月16日就任，持續推動內部改革。網家8月營收約32.93億元，月減0.39%，已連續3個月下滑。
此外，網路生活平台數字科技今天公布8月合併營收1.73億元，月增3%，年增22%，創單月新高，主因旗下各平台擴增服務內容、優化網站使用與線上活動奏效，會員流量增加，提升市占率。
數字科技累計今年前8個月合併營收12.77億元，年增約20%，預期全年營收將維持雙位數百分比成長。（編輯：蘇志宗）1110912
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