iPhone 14將開賣 蘋果經銷商德誼估Pro系列供不應求

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（中央社記者江明晏台北13日電）iPhone 14將於9月16日在台開賣，蘋果經銷商德誼數位表示，整體預約量較去年成長3成，預期iPhone 14系列銷量可望增加10%，供貨方面，目前看到Pro系列「需求大於供給」，但不至於等太久。

所屬遠傳電信的全台最大蘋果（Apple）經銷商德誼數位已開放iPhone 14系列新機預約，因應今年新會員的服務推出，整體預約量較去年成長3成。

德誼數位觀察，最受歡迎的款式為iPhone 14 Pro深紫色，預約量占5成，其中近6成的消費者選擇容量256GB，而iPhone 14、iPhone 14 Plus則是以新色紫色最受消費者青睞。

至於供貨狀況，德誼數位總經理黃麗容今天受訪時表示，蘋果每年會根據市場銷售量配置，今年以量來說「不會讓想要入手的果粉失望」，只是階段性陸續到貨，通路會盡力滿足市場需求，目前看到iPhone 14 Pro系列「需求大於供給」，會有一些延遲但不至於等太久。

德誼數位觀察過去的換機頻率，預測換機潮會主要以目前持有iPhone 12系列以前的消費者為主，看好下半年新品上市旺季以及下半年主要百貨體系的周年慶活動等，預期iPhone 14系列手機銷售量可望增加10%。

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黃麗容表示，德誼今年推出新購物體驗，除了能夠於全台線下門市實體購機外，也推出網路門市購機的新服務，讓會員在家就能拿到新機。會員機制啟動後持續成長，且提升回購率成長5倍，2022年會員規模將大幅成長194%。

黃麗容表示，德誼數位今年上半年營收成長3至7%，第3季可望成長約5%，第3季本是iPhone 銷售淡季，但是有特殊促案、Watch需求及會員制度等仍對業績相對有撐。（編輯：潘羿菁）1110913