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鋁業第3代吳律謙研發水密節能窗 打造台灣品牌

2022/9/13 16:36（9/13 17:22 更新）
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以製造門窗起家的上田鋁業第3代接班人吳律謙，13日將自己研發的水密節能窗進駐台中市七期百貨商場，更斥資新台幣千萬元設置風雨實驗室，讓民眾可以親身體驗，直接讓產品面對民眾。中央社記者郝雪卿攝 111年9月13日
以製造門窗起家的上田鋁業第3代接班人吳律謙，13日將自己研發的水密節能窗進駐台中市七期百貨商場，更斥資新台幣千萬元設置風雨實驗室，讓民眾可以親身體驗，直接讓產品面對民眾。中央社記者郝雪卿攝 111年9月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）以製造門窗起家的上田鋁業第3代接班人吳律謙，為了讓鋁窗擺脫傳統建材角色，耗費5年研發出更防風防雨的水密節能窗，他今天說，「要做唯一，不做第一」，打造台灣品牌。

生產基地在彰化縣線西鄉的上田鋁業，創立於1932年，第1代創始人吳連發從木作窗門出發，第2代吳定旺專研台灣第1樘專屬氣密窗，順利打下亞洲市場，而吳律謙則因父親意外過世，在26歲時扛起家族事業。

看到許多豪宅大樓都標榜使用進口氣密窗，讓吳律謙決定要研發出比進口品牌更防風雨、價格更便宜的國產門窗，今天他將自己研發的水密節能窗進駐台中市七期百貨商場，更斥資新台幣千萬元設置風雨實驗室，讓民眾可以親身體驗，直接讓產品面對民眾。

吳律謙在風雨實驗室開幕儀式中指出，他希望讓鋁窗擺脫傳統建材角色，以優雅高度進入用戶的五感生活，一扇窗不該只是遮風擋雨、抗噪淨音的功能，而是探索微環境感知經驗，進化未來居家生活品質。

台灣時常經歷颱風洗禮，吳律謙表示，他所研發的「全新世代風光Ai窗」是專為台灣氣候研發的智能之窗，經過實驗，在14級風的襲擊下，仍能抗風擋雨，在家舒適的度過颱風天。

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吳律謙在研發程中發現，一般氣密窗導引不足就以膠條圍堵方式防水，然而風雨強大時，還是無法防堵雨水滲入，他於是突破傳統思維，使用很少的膠條，也更符合環保潮流，卻達到最好的效果。

「要做唯一，不做第一」，吳律謙說，在百貨商場設置風雨實驗室，要將產品直接面對消費者，現場模擬極端氣候環境，進行最高等級狂風暴雨試驗，讓消費者親身體驗產品的特色，不只品質超越進口品牌，而價格又較低，他要讓台灣品牌驕傲的站上世界伸展台。（編輯：張芷瑄）1110913

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