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因應全球供應鏈重組挑戰 巨大集團採短鏈供應

2022/9/13 18:19
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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）面對全球供應鏈重組挑戰，巨大集團今天表示，透過「短鏈供應」作法，以「市場、消費者在哪，供應鏈就在哪」概念來因應；全球最大鏈條供應商桂盟國際，則以「6S」策略，達成在不同區域都能現地服務客戶。

經濟部國際貿易局、貿協今天舉辦「自行車產業暨台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）國際記者會」，並由貿協董事長黃志芳，與巨大集團發言人李書耕、KMC桂盟國際董事長吳盈進，以「自行車產業永續實踐」為題進行座談。

黃志芳在座談時拋出問題指出，近期全球有原物料短缺、物價上漲、廠商產品交期拉長，以及國際供應鏈重組的本土化、區域化趨勢，以探討自行車產業該如何調整供應鏈來因應、布局。

李書耕回應，對巨大集團來說，疫情與供應鏈重整帶來的不穩定是一時的，認為疫情過後就會恢復常態，巨大的供應鏈管理作法中，有一套叫做「短鏈供應」（short chain）。

李書耕接著說明，主要概念是指市場或消費者在哪，供應鏈就在哪。他解釋，巨大在全球有9座工廠，其中在中國有5座，台灣有1座中高階產品製造廠，荷蘭、匈牙利與越南也都各有1座廠。

李書耕表示，因此，巨大集團藉由全球共9個工廠彼此之間的運籌帷幄，不但可因應近期的地緣政治變化等挑戰，也能以此策略，同時就近滿足市場需求。

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吳盈進幽默表示，作為鏈條生產者，他們不喜稱之為「短」鏈，而是「speed supply chain」。他解釋，不同產業、廠商因條件不同，面對供應鏈重整，並無一套整體解決方案，而桂盟國際早就對此有提早布局。

吳盈進說，桂盟據此採取「6S」解決方案，亦即speed（速度）、stable（穩定）、synchronize（同步）、surface（平面）sustainability（永續性）及synergy（協同），這讓桂盟不管是在台灣、中國或東南亞，都能現地服務客戶。（編輯：林興盟）1110913

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