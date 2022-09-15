航運股回神 散裝族群強勢表態

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天開低走高，航運族群呈現跌深反彈走勢，其中榮運表現最為亮眼，收盤大漲8.14%，散裝航運族群在運價走揚下表現強勢，航運類股終場上漲1.07%。

美股止跌，台股今天開低拉高後呈現震盪格局，終場上漲11.73點，收在14670.04點，漲幅0.08%，10日均線14683點得而復失，成交值新台幣1789.46億元。

航運族群今天表現有撐，貨櫃三雄的陽明收盤小漲0.8元，收在72.6元，漲幅1.11%；萬海上漲1.6元，以80.7元作收，漲幅2.02%，同步為19日將恢復交易的長榮預做暖身。

長榮集團旗下榮運因受惠長榮海運股利挹注，加上轉投資長榮物流效益及土地資產題材，今年上半年每股稅後盈餘（EPS）1.91元，年增率達425%，帶動榮運股價今天上漲2.5元，收在33.2元，漲幅8.14%。

雖然出國旅遊的禁團令還沒解除，但中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，近期陸續插旗新航點的華航、長榮航今天表現抗跌，終場分別上漲0.45%、0.9%。

散裝航運方面，受惠鐵礦砂、煤炭需求上升，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）走揚，帶動慧洋-KY及裕民持續強勢表態，新興、四維航、中航等個股收盤皆漲逾4%。（編輯：張良知）1110915