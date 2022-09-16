台塑美路易斯安那州設廠計畫 法官撤銷排放許可

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（中央社紐奧良15日綜合外電報導）美國路易斯安那州一名法官已撤銷了台塑計劃在紐奧良和巴頓魯治之間興建石化園區的廢氣排放許可證，台塑在當地的子公司FG LA今天表示將提出上訴。這項投資案規模達94億美元。

地區法官懷特（Trudy White）寫道，路州環境品質廳對環境正義分析置之不理，同時違反「清淨空氣法」（Clean Air Act），背棄該機構保護大眾的職責。

美聯社報導，反對這項計畫的人稱昨天在巴頓魯治（Baton Rouge）的判決是環境正義的一大勝利。

2018年成立「奮起吧聖詹姆斯」（Rise St. James）對抗設廠計畫的拉文尼（Sharon Lavigne）說，「阻止台塑是為了我們的生命而戰」。她並援引大衛力搏巨人歌利亞（David versus Goliath）的聖經故事，稱「大衛已搏倒歌利亞」。

「法官的判決對台塑這類汙染者傳達一個訊息，即有色人種社群有權享有潔淨空氣，我們絕對不能作為犧牲區（sacrifice zones）。」

非裔法官懷特對拉文尼和其他居民寫道，「他們祖先的血汗與淚水，與這片曾經被莊園主宰支配的土地息息相關，遭到奴役的人們曾在這片土地上從事勞動。」

路州環境品質廳新聞秘書蘭里（Gregory Langley）今天透過電子郵件表示，該廳正在檢視判決結果，暫時不予置評。

FG LA想要在威爾康（Welcome）附近的聖詹姆斯教區（St. James Parish）一塊占地1000公頃的土地上興建10座化工廠和另外4座主要設施。威爾康是一個以非裔人口為主的社區，人口約670人。

在本案居中調解的FG LA今天透過電子郵件發布聲明表示：「FG對懷特法官的判決鄭重表達不認同。我們認為路州環境品質廳對FG核發的許可是合理的，該廳在核發這類空汙許可方面亦妥善履行了保護環境的職責。」

這塊廠區是美國環境保護署（Environmental Protection Agency）針對州級健康和環境機構是否歧視非裔居民一事進行調查的現有和提議的設施之一。美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）在國防部一名文官命令下，從2021年8月以來便持續檢視其對台塑溼地許可的環境評估。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110916