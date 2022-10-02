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台塑汽油3日漲1角 柴油漲2角

2022/10/2 13:49
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（中央社記者吳家豪台北2日電）台塑石化公司今天宣布，本週國際油價均價大幅下跌，但考量新台幣兌美元匯率等因素，將自3日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.3元、95+無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升26.9元。

台塑石化發布新聞稿說明，本週國際油價先因美元指數續強而下跌，隨後受颶風伊恩（Ian）造成美國墨西哥灣區部分產油設施關閉，以及石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）10月會議可能討論減產等因素影響，油價止跌回升，週均價則大幅下跌。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自10月3日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：楊凱翔）1111002

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