CO2捕捉再利用 經部當後盾、台塑規劃放大示範場域

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部技術處補助台塑等建置全台首套「二氧化碳捕捉及再利用」前導示範場域，是從頭到尾100%台灣製造，每年可將從製程捕獲的36噸CO2轉化為12噸甲烷等化學品，台塑更規劃逐級放大示範場域，邁向淨零轉型。

技術處發布新聞稿表示，為因應全球綠色供應鏈要求，以及歐盟2023年施行碳邊境調整機制的衝擊，技術處補助台塑、成功大學、南台科大及工研院，共同建置全台第一套「CO2捕捉及再利用」前導示範場域。

技術處說明，藉由完整「CO2捕獲」、「氫氣純化」以及「轉化再利用」3大系統循環經濟模式，該系統自去年底試運轉至今已有初步成果，每年可捕獲製程排放的36噸二氧化碳，並將其轉化為12噸甲烷等化學品。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘指出，碳捕捉商機龐大，這次與台塑及成大合作，藉由整合CO2捕獲及由成大提供的觸媒技術，和製程、料源規格與提純製程技術設計，成功建立煙道氣CO2資源化示範技術。

李宗銘說明，示範技術以高效能吸收劑醋酸鉀捕獲劑，捕獲工廠煙道所排放氣體中的二氧化碳，捕獲後可利用工廠餘熱進行分離、純化與再生，大幅降低能耗，解決CO2捕獲成本過高的缺點。

李宗銘表示，這次試驗工廠從技術研發、製程設計、到建廠完工都是100%台灣製造，透過前瞻創新技術開發，可望讓技術與設備全數國產化，解決業者去碳化轉型的大挑戰。

技術處表示，為因應2050淨零碳排目標，未來4年規劃投入約新台幣100億元科研經費，進行淨零碳排技術研發，並以研發新的減碳製程技術、投入氫能源技術應用開發、完備運具電動化及開發戰略材料等3大策略方向來布局。

其中，碳捕捉利用則是透過4大推動策略，開發低成本的CO2捕捉創新技術、推動CO2捕捉再利用轉化為低碳化學品的創新技術並推動、讓CCUS（碳捕捉、再利用與封存）成功經驗複製擴散，加速CCUS產業化技術研發並擴大應用規模。

技術處估計，在逐級放大後，可達到年百噸的CO2捕獲等級，除石化產業，更可運用在鋼鐵、電廠等多元產業，進而帶動餘億元投資，助企業加速邁向低碳製造及減碳，提升產業競爭力，達到台灣2050淨零排放目標。（編輯：楊蘭軒）1110923