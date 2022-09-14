台塑捐贈重陽敬老禮金 雲林65歲以上長者受惠

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（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）台塑企業等單位今年捐助1.3億元挹注雲林縣重陽敬老禮金，縣府因此取消發放排富條款，預估有13萬4000多名65歲以上長者受惠，依照不同年齡層，可領1000至1萬2000元不等敬老金。

雲林縣政府今天舉辦重陽敬老禮金記者會，縣長張麗善感謝台塑企業捐贈新台幣9521萬元及公益信託王詹樣社會福利基金捐贈4161萬2000元，挹注今年重陽敬老禮金。

張麗善並與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑，將今年第1份重陽敬老禮金發放給斗六市百歲人瑞張進添。

張麗善接受媒體聯訪表示，去年首度將重陽敬老禮金發放年齡下修，設籍雲林縣內且屆齡65歲長者即能領到禮金，不過針對年收入淨所得超過453萬元或綜合所得稅被課徵40%以上者，祭出「排富條款」。

張麗善說，今年台塑企業等單位捐助1.3億元挹注雲林縣重陽敬老禮金，因此取消排富規定，讓每位設籍縣內年滿65歲的長者都能領到重陽敬老禮金。

縣府社會處表示，雲林縣籍長者65至69歲敬老金可領1000元、70至79歲長者2000元、80至89歲長者3000元、90歲以上長者6000元，百歲人瑞則發放1萬2000元。（編輯：張雅淨）1110914