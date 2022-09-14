更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台塑
新聞專題
台塑1/159
首頁 / 地方

台塑捐贈重陽敬老禮金 雲林65歲以上長者受惠

2022/9/14 16:20（9/14 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣長張麗善（左4）與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（右3）14日共同將雲林縣今年第一份重陽敬老禮金，發放給斗六市百歲人瑞張進添（右4）。中央社記者蔡智明攝 111年9月14日
雲林縣長張麗善（左4）與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（右3）14日共同將雲林縣今年第一份重陽敬老禮金，發放給斗六市百歲人瑞張進添（右4）。中央社記者蔡智明攝 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）台塑企業等單位今年捐助1.3億元挹注雲林縣重陽敬老禮金，縣府因此取消發放排富條款，預估有13萬4000多名65歲以上長者受惠，依照不同年齡層，可領1000至1萬2000元不等敬老金。

雲林縣政府今天舉辦重陽敬老禮金記者會，縣長張麗善感謝台塑企業捐贈新台幣9521萬元及公益信託王詹樣社會福利基金捐贈4161萬2000元，挹注今年重陽敬老禮金。

張麗善並與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑，將今年第1份重陽敬老禮金發放給斗六市百歲人瑞張進添。

張麗善接受媒體聯訪表示，去年首度將重陽敬老禮金發放年齡下修，設籍雲林縣內且屆齡65歲長者即能領到禮金，不過針對年收入淨所得超過453萬元或綜合所得稅被課徵40%以上者，祭出「排富條款」。

張麗善說，今年台塑企業等單位捐助1.3億元挹注雲林縣重陽敬老禮金，因此取消排富規定，讓每位設籍縣內年滿65歲的長者都能領到重陽敬老禮金。

縣府社會處表示，雲林縣籍長者65至69歲敬老金可領1000元、70至79歲長者2000元、80至89歲長者3000元、90歲以上長者6000元，百歲人瑞則發放1萬2000元。（編輯：張雅淨）1110914

張麗善
智慧與正義的化身 素還真成霹靂雲警 世界戲偶之旅在雲林 探討人類共有文化遺產
蔡建樑
強化雲林縣民居家安全 台塑企業購4.2萬只住警器
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
終端庫存逐漸去化 台塑四寶估第4季市況將回溫