台塑四寶8月營收1563億元 僅台塑化業績雙成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶今天公布8月業績，受到全球消費需求走弱、原料行情普遍下跌等因素影響，4公司8月合併營收新台幣1563.71億元，月增0.4%，年增8.1%；其中，僅台塑化營收表現呈現月增、年增雙成長。

台塑8月合併營業額174.5億元，月減12.5%，年減24.6%。台塑表示，全球民生終端需求疲軟，同業新增產能投產，拖累亞洲市場行情走低，另台塑8月有10個廠歲修，加上產業鏈持續進行庫存調整，訂單減少，需求萎縮，且多國中央銀行啟動升息循環，拖累房地產景氣，拉低PVC（聚氯乙烯）需求，導致8月PVC價格年減15.5%。

南亞8月合併營收275.07億元，月減1.7%，年減26.5%。南亞表示，全球消費需求減弱，原物料行情普遍下跌，整體產業環境受到顯著影響，雖然電子材料、塑膠產品分別在車用載版、銅箔及車用膠皮、硬管訂單挹注下成長，但化工產品、聚酯產品也分別因下游定檢、控制庫存及原料價格下跌影響，營收下滑。

台化8月合併營收286.66億元，月減8.3%，年減6.4%。台化指出，受高通膨、升息及中國大陸封控等因素影響，市場信心不足，消費緊縮，客戶依剛需採購去化庫存，同業低價競銷，原油及各主要產品行情走跌，僅台電購電價格及廠區用電價格因反映燃煤成本調漲。

台塑化8月合併營收827.46億元，月增8%，年增54.7%。台塑化表示，8月原油煉製量比7月少，但受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量比7月多約243萬桶，平均售價則因杜拜原油每桶均價比7月低10.2美元，部分外銷油品及化學品價差比7月少；另外，烯烴事業8月營收比7月少，主因是第2套輕油裂解廠8月全月執行定檢，停車天數比7月多10天所致。（編輯：趙蔚蘭）1110907