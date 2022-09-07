終端庫存逐漸去化 台塑四寶估第4季市況將回溫

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶今天公布8月業績，四大公司合計8月合併營收新台幣1563.71億元，月增0.4%、年增8.1%。展望後市，台塑四寶認為，隨著終端庫存逐漸去化、歐美節慶需求即將釋出，預估第4季市況會好過第3季。

展望第4季，台塑認為，高通膨及歐美加速升息，影響消費者可支配所得，導致產業鏈進行庫存調整，訂單減少，但歐洲石化業者因天然氣價格飆漲而降產，有利增加台塑PVC（聚氯乙烯）、SAP（高吸水性樹酯）及碳纖等產品銷往歐洲。

台塑提到，第4季為PE（聚乙烯）、EVA（醋酸乙烯酯共聚物）及PP（聚丙烯）傳統旺季，加上台塑歲修廠數比第3季減少，開工率提高，產銷量增加，預期第4季營業額比第3季增加。

南亞表示，中國仍實施嚴格清零政策，加上通膨、國際間政治角力等不確定因素，經濟情勢保守，但預期第4季中國將加大刺激經濟，加上歐美節慶需求，供應鏈庫存去化已降低，品牌推出新手機，部分化工產品價格已觸及成本線，同業啟動減產，價格下修空間有限等因素，預估第4季市況較第3季略為好轉，營收略增。

台化認為，9月應該會走出谷底，除了一些剛需商機，隨著終端庫存逐漸去化，價格已跌無可跌，需求會逐漸釋出，且觀察近期中國江浙地區加彈、織機開動率每週大幅提升，是市場向好的訊息。

台化提到，若不考慮庫存成本，以目前現貨價格計算成本，台化大部分產品尚有利可圖，因此，儘管產品價格不容樂觀，預估第4季仍有機會恢復售量。

台塑化則表示，高通膨及升息措施使歐洲經濟持續疲弱，且10月中共20大會議前將保持嚴格封鎖措施，9月油價上檔承壓。

台塑化指出，歐洲天然氣昂貴，部分油品需求將增加取代天然氣，且近期利比亞及伊拉克大規模抗爭，恐導致原油供給中斷，加上產油國已決定10月產量每天減產10萬桶，市場認為，產油國捍衛油價決心強烈，支撐油價下檔。（編輯：張均懋）1110907