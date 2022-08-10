因應氣候變遷 台塑集團9間上市公司首發TCFD報告書

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（中央社記者賴言曦台北10日電）為提升因應氣候變遷的資訊透明度，台塑集團旗下9間上市公司今年首次個別發行氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）報告書，以提升因應氣候變遷的韌性。

2015年各國簽署巴黎氣候協定後，由國際金融穩定委員會（Financial Stability Board）成立氣候相關財務揭露工作小組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD），並於2017年公布TCFD報告指引，建議公司依治理、策略、風險管理、目標與指標等4大構面，揭露因應氣候變遷的相關資訊。

台塑集團今天透過新聞稿表示，以台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化纖、台塑石化等石化及塑膠相關產業公司的TCFD報告書為例，其4大構面重點內容如下。

首先在治理方面，台塑旗下9間子公司在董事會轄下設置永續發展委員會，監督公司落實推動因應氣候變遷等永續事項。

在策略與風險管理方面，台塑集團表示，政府徵收碳費是公司面對的重大風險，而開發節能減碳製成及低碳產品則成為公司發展的機會，因此除了持續節能節水、推動循環經濟外，也持續推動各項減碳措施，並積極研發回收再利用的低碳綠色產品及開拓綠電設備材料新市場。

至於在目標與指標部分，台塑集團表示，旗下9間子公司均訂定2050年短期、2030年中期減碳目標，並設定再生能源、回收再利用及再生料產品銷售等指標比例，長期則是以2050年達到碳中和為願景。

除了獨立發布TCFD報告書外，台塑集團表示，多年來持續參與國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project）的氣候變遷問卷平間，根據2021年公布結果，南亞科獲領導級A成績，其他包含台塑、南亞、台化、台塑化、南亞電路板及福懋興業等也獲得領導級A減佳績。（編輯：蘇志宗）1110810