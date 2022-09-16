投資型保單買氣冷 壽險前8月初年度保費年減17%
2022/9/16 16:35
（中央社記者謝方娪台北16日電）金融市場波動加劇，保戶投資態度轉趨保守，壽險業前8月投資型保單初年度保費下滑至新台幣2620.73億元，年減逾3成；壽險業前8月初年度保費合計5693.65億元，年減17.1%。
壽險公會今天公布壽險業績概況，壽險業前8月總保費收入（含負債項下收入）達1兆6013億元，年減19.6%；其中，初年度保費收入（含負債項下收入）為5693.65億元，年減17.1%，續年度保費收入（含負債項下收入）為1兆319億元，年減21%，呈現「三衰」局面。
單看初年度保費收入（含負債項下收入），前8月傳統型保單初年度保費達3072.91億元，年增3.5%，投資型保單初年度保費2620.73億元，年減32.8%。
壽險公會分析，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策調整，影響傳統通路行銷，今年資本市場回檔及新台幣兌美元貶值，讓保戶投資態度轉趨保守。
同時，為平衡商品結構，部分壽險公司也將銷售策略改以推廣傳統型保單為主，投資型保單銷售因此下滑。
另一方面，今年美國升息，雖然帶動美元利變型保單銷售業績，不過壽險公會觀察，業者對宣告利率調升態度已轉趨謹慎，與民眾預期不符，以致美元利變型保單業績成長放緩。（編輯：楊蘭軒）1110916
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