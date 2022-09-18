新矽盾崛起 盛保熙：台灣有條件成為亞洲CDMO中心【專訪】

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保瑞董事長盛保熙接受中央社專訪時表示，只要政府持續投資委託開發暨製造服務（CDMO），「台灣應該是最有條件做到亞洲區最大CDMO中心」。中央社記者王飛華攝 111年9月18日

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（中央社記者蘇思云、韓婷婷台北18日電）今年8月初，中共發動「圍島」軍演，台海情勢急遽升溫，不僅晶片供應成為焦點，保瑞藥業董事長盛保熙接受中央社專訪時透露，很多客戶打來關心出貨情況、員工是否受影響，就連國際大廠葛蘭素史克（GSK）製造總經理也親自致電了解。

盛保熙深有所感地說，這次台海情勢升溫，生技廠更深刻了解到，掌握龐大國際代工訂單、產能，「國家position會更重要」。

近年，台灣生技業積極搶攻委託開發暨製造服務（CDMO）訂單，例如台康生技斥資新台幣150億元擴廠，永昕引進日本藥廠JCR入股，串起緊密CDMO合作關係，北極星除了在北加州、中國成都廠區外，也宣布斥資20億元在宜蘭設置新廠區，占地面積4.36公頃，預計2024至2025年加入營運擴大CDMO產能；一夕間，生技業掀起「代工」熱潮。

台康、永昕、泰福都屬於生物相似藥開發兼CDMO廠，提供一站式藥物開發服務及商業化生產能力，北極星為新藥研發兼CDMO，保瑞則定位在純粹CDMO公司，產品線橫跨大分子與小分子一站式CDMO。

過去「代工」二字，多少含有貶抑意味，近幾年晶圓製造龍頭台積電讓資本市場領悟，代工也能成為領頭羊的商業模式，是可以被看好的，帶動近年生技CDMO廠進入蓬勃發展階段。

3年前大家看不起CDMO 台灣新藥無處發包

事實上，生技業過去不流行CDMO模式，盛保熙直言，「說真的，3年前大家非常看不起CDMO」。

他解釋，擁有產能的生技廠覺得太麻煩，接了代工訂單，「還要幫你顧QA（Quality Assurance），很多品管，還要寫報告，工廠也不太習慣切換產線」，面對CDMO訂單，多半是剩餘產能、加減做心態。

正因為如此，台灣沒有專門代工工廠，國內新藥開發公司沒地方發包，索性自建產能，種種原因導致台灣發展CDMO環境跟條件都不佳。

不過，保瑞10年前就跨足CDMO，盛保熙坦言是運氣，當年吃下衛采台南廠，衛采提出收購條件是保留原本代工業務，因為保瑞沒有自有品牌，加上衛采台南廠具有一定製造品質，陸續有客戶捧著訂單找上門，最後代工訂單占據公司大半時間，才發現原來這是一門潛在商機，開始土法煉鋼摸索何謂CDMO。

當時公司團隊盤點所需技能，包括如何面對國外查廠、洽談技術轉移、切換原料產線確保品管以及各式報告撰寫等，一步一腳印逐步掌握Know how，才有今天的保瑞。

從崎嶇轉型到開花結果，盛保熙更確定CDMO市場潛力無限。

目前全球約有2/3 CDMO公司營收低於5000萬美元，全球第10大CDMO公司2018年為6.6億美元，也就是說，若想擠進前10大，門檻為6億美元，目標並非遙不可及，因此保瑞設定持續擴大產能，自建或併購均不排除，壯大經濟規模成必經之路。

盛保熙相當看好這波台廠CDMO熱潮，他說，「台灣很會代工、很懂怎麼幫別人代工，我們願意24小時在電話上溝通，你要美國人晚上10點跟你開會，那是不可能的」；所以藥品代工台灣也能做得很好，這是很natural條件，資本市場了解CDMO可以帶來穩定現金流，籌資不是問題。

保瑞藥業董事長盛保熙說，台灣很會代工，所以藥品代工也能做得很好，這是很natural條件。中央社記者王飛華攝 111年9月18日

韓國競逐全球10大CDMO 台灣有條件成為亞洲中心

不過，這股龐大商機人人都會撥算盤，韓國也異軍突起追趕成為全球前10大CDMO，盛保熙認為，韓國內需市場比台灣大4倍，具備良好新藥開發條件，但是韓國在文化上比較習慣「一條龍自己來」，若想做代工生意，相形之下台灣條件比較適合。

去年COVID-19疫情襲來，改變全球政經面貌，原本走向全球化的貿易型態，因為這場百年大疫，讓各國了解擁有製藥、疫苗產能，宛如掌握國安等級抵禦力。

盛保熙透露，確實有跟客戶討論，是否要配合他國戰略考量赴當地確保產能，「但真的太貴，不是貴1成、2成，是貴1倍！」

他說，儘管台灣大力支持CDMO，也修訂「生技醫藥產業發展條例」，將CDMO納入租稅優惠，不過相較於美國、加拿大採取直接給廠商補貼金方式，誘因更強。

盛保熙以公司自身發展經驗為例，保瑞先前曾在加拿大、台灣兩地評估擴充產線，由於加拿大政府給的條件是只要廠商引進新技術，審核通過就給予補助，所以當時保瑞遞出申請，審核6週就拍板通過，補助規模約250萬加幣，由於補助相當優惠，保瑞決定在加拿大購買設備、擴大產線。

然而，雖然租稅優惠不像直接給補助誘因大，盛保熙強調，只要政府持續投資CDMO，台灣站在很好位置，因為從產業發展歷史證明，台灣很多可以做到第一，他認為「台灣應該是最有條件做到亞洲區最大CDMO中心」。

保瑞尋求自己全新商業模式 朝製藥業台積電邁進

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生技業與半導體業同樣擁有高技術及資金門檻特色，由於藥品涉及生命安全，在生產製造端的門檻極高，包括建廠、查廠、取證就需耗費3至5年不等時間，一旦委託代工，轉單的可能性就相對低，除非已是非常成熟且便宜的小分子藥。因此藥品代工比一般產業更有條件打造「製藥業台積電」。

探究台積電成功模式，「全新的商業模式」絕對是必要條件，盛保熙說，歷經10多年來發展，已經有愈來愈多台灣新藥公司拿到藥證，自己很看好台灣新藥潛力，未來台灣如果能發展成產業聚落，就像早期台灣從IC設計、晶圓代工、封裝，一路將產業鏈完整串起來，保瑞期待能陪著台灣新藥公司共同成長壯大，進而拚上國際舞台，發輝台灣的產業鏈價值。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110918