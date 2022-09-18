9年併全球6家藥廠 保瑞以收購代工連結國際大藥廠

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保瑞藥業副總經理陳世民（圖）表示，透過多次併購帶來的機會，讓保瑞得以跨足海外、取得國際級大藥廠等級客戶，目前已擁有7座工廠，並累積國際人才，未來在生產、策略運用上更能發揮整合效益。中央社記者王騰毅攝 111年8月18日

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（中央社記者韓婷婷、蘇思云台北18日電）保瑞是一家從代理商起家的台灣藥商，9年併購全球6藥廠，透過「收購+代工合作」模式快速與國際大廠連結，成功將藥品行銷全球100個國家，晉升台灣生產能量最大的藥業集團，期間營業額快速翻了50倍，明年更可望向百億叩關。

「儘管未來的挑戰還很多，但保瑞的確在台灣做了一個很好的示範，可說是在台灣打造出全新的商業模式」，保瑞副總經理陳世民直言，透過多次併購帶來的機會，讓保瑞得以跨足海外、取得國際級大藥廠等級客戶，目前已擁有7座工廠，並累積國際人才，未來在生產、策略運用上更能發揮整合效益。

全球委託開發暨製造服務（CDMO）市場競爭激烈，生策會分析，全球製藥CDMO產業仍然為歐、美與中國主導，全球前10大CDMO藥廠中，歐洲占6家、美國2家、中國以及韓國各1家。

若以2021年總產值來看，生策會指出，瑞士百年藥廠Lonza以年營收56億美元排名全球第一大廠，是Moderna疫苗開發生產的重要夥伴；全球第二大為中國藥明康德與藥明生物，總營收為52億美元，藥明康德憑藉獨特的業務模式，積極在歐美建廠。

第三大CDMO藥廠則是有超過50個生產基地、年營收規模約40億美元的Catalent，也是AZ和Janssen的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗主要產製夥伴。除前3大外，其餘藥廠多數年營收僅約10餘億美元，距離領先群仍有相當差距。

此外，根據保瑞評估，全球生物藥品CDMO年複合成長率達11%，市場規模將從2022年的113.8億美元，成長至2024年的172.5億美元，其中又以北美為第一大市場。

小蝦米遭質疑 「你們資本額有能力來併我們嗎」

一家資本額未達2億元公司，不到10年，花了近百億資金啟動6次收購，最近一筆交易更豪砸了60億元，這樣的財務槓桿操作，引發外界不少質疑目光。

陳世民強調，啟動併購計劃時，都會精算3年至5年的資金需求，也會著重在合作效益評估。保瑞的模式是收購資產（製藥工廠）並承接代工訂單，逐一將產品線、研發及市場補齊，並非去買一個對方不要，甚至想要處理掉的賠錢資產；尤其工廠屬於固定資產，在資金取得上更容易獲得銀行端支持，在金流上較無問題。

陳世民回憶，當初提出要併日商衛采台南廠時，對方提出質疑：「你們的資本額才多少而已，有能力來併我們嗎？」

對於衛采尖銳的質疑，保瑞沒有因此退縮，陳世民說，雙方從原本的合作關係開始，最後走到併購，這期間保瑞花了很大力氣跟時間準備，才獲得對方認可；因為案子成功，也開啟保瑞全新的成功模式。

陳世民說，有了衛采「代工實績」才能進一步談下美國Impax旗下益邦製藥、葛蘭素史克GSK加拿大廠以及伊甸生醫、安成國際藥業等併購案，也讓保瑞的CDMO業務從小分子到大分子；從細胞株開發、製程開發、分析方法開發、劑型設計到品質控制檢測服務等，為客戶生產臨床和商業量產藥物，完整建構出保瑞一條龍的CDMO業務。

陳世民解析，保瑞的併購案並非單純的銀貨兩訖買賣，雙方仍保有合作模式，會簽3年到5年的代工合約，「有一個合作關係在，對方會希望你好」，才會願意給較好的合作條件；保瑞只要把品質顧好，按時交貨，把公司管理好，讓對方無後顧之憂，能專注在開發端，雙方處在共好的生命共同體上，加速前進。

從衛采到益邦，連續2個成功的案例讓國際大廠葛蘭素史克GSK看上，願意將加拿大廠交給保瑞。

從電子業的演化 尋找生技CDMO機會

陳世民觀察生技業與半導體業的發展歷程有很多相似之處，當產業成熟到生產設備可以模組化、制式化後，CDMO代工業就開始出現，而「模組化」在製藥業裡叫製程、配方。

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他說，現在大分子藥發展越來越快，隨著法規要求的東西越來越清楚，也已開始出現模組化設備；大分子藥「代工業」的趨勢已成型，除了保瑞外，有多家藥廠爭相投入，當然代工業同樣存在技術差異，大家拚的是良率。

陳世民表示，細胞株在產能上的技術門檻相對高，能夠透過不同技術或製程拉高「產量」者，含金量自然就高。導入智慧製造，透過全自動化系統控制，降低人為控制的失誤是保瑞目前積極努力的方向。（編輯：楊凱翔、林淑媛）1110918