台股跌136點創今年新低量 法人：關注是否有新低價

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台股今天價跌量縮，下跌136點收在14425點，失守14500點整數關卡，量能急凍創今年新低量。法人指出，資金回流美國、外資在台股提款，台股創新低量後，關注是否再創新低價，預估上半週台股量縮震盪觀望，指數在14300點至14500區間整理。

法人表示，22日凌晨美國FOMC公布利率決策會議升息結果，21日台指期結算，均攸關台股下半週表現。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於22日凌晨公布利率決策會議結果，台股今天量縮價跌，電金弱勢、航運重挫、櫃買指數下殺，終場加權指數下跌136.08點，收在14425.68點，失守14500點整數關卡，成交值新台幣1594.45億元。

台股今天量能急凍，加計盤後1616.17億元，不僅低於7月11日、再創今年新低量，也創2020年10月下旬以來低量。

長榮今天減資新股掛牌，參考價187元，終場收在169元，重挫9.63%，包括萬海也重挫8.18%，陽明大跌7.48%，貨櫃三雄大跌拖累航運股重挫5.71%。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超71.01億元，其中自營商賣超10.07億元，投信買超11億元，外資及陸資賣超71.94億元。根據統計，外資法人今年迄今累計賣超台股達1兆1733億元。

新台幣兌美元匯率今天收盤收31.35元，貶5.7分，成交金額13.89億美元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，美元指數和美國公債殖利率達到波段高點，促使資金回流，台灣股匯市雙殺壓力大，新台幣兌美元匯率續貶，外資持續在台股提款，市場觀望氣氛濃，使得台股今天成交值不到1700億元，再創今年新低量。

林漢偉表示，台股創新低量後，市場關注焦點在於台股是否會再創新低價，大盤指數欠缺多方力道，長榮減資後新股價掛牌上市下跌，牽動航運族群走弱，也削弱投資人持股信心；台股在資金、信心、技術面均保守夾攻下，市場觀望氣氛濃厚，量能萎縮，預估上半週台股走勢量縮震盪觀望，指數在14300點至14500區間整理。

展望台股下半週走勢，林漢偉指出，22日凌晨美國FOMC將公布利率決策會議結果，21日台指期將結算，均攸關台股後市；若升息後美股能連續兩天大漲，有機會激勵台股在9月下旬至10月上旬，另起一波反彈走勢。（編輯：張均懋）1110919