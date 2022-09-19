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台股收跌136點失守14500點 創今年新低量
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台股收跌136點失守14500點 創今年新低量

2022/9/19 13:48（9/19 14:01 更新）
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台股19日量縮價跌，終場收在14425.68點，下跌136.08點，失守14500點整數關卡，成交值1594.45億元再創今年新低量。（中央社檔案照片）
台股19日量縮價跌，終場收在14425.68點，下跌136.08點，失守14500點整數關卡，成交值1594.45億元再創今年新低量。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美國本週將公布利率決策，台股今天量縮價跌，終場收在14425.68點，下跌136.08點，失守14500點整數關卡，成交值不到新台幣1600億元，來到1594.45億元，再創今年新低量。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於22日凌晨公布利率決策會議升息結果，美股16日主要指數多下挫。台股今天震盪走弱，電子股盤中翻黑、金融回檔。航運股受長榮減資新股掛牌下挫影響大跌，代表中小型股的櫃買OTC指數下殺，加權指數盤中下跌超過百點，失守14500點整數關卡。

尾盤電金續弱、航運重挫，終場台股加權指數收在14425.68點，下跌136.08點，跌幅0.93%，成交值萎縮至1594.45億元，再創今年以來新低量。電子股下挫0.75%，金融股小跌0.44%，航運大跌5.71%。（編輯：楊蘭軒）1110919

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