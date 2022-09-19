美股下挫 法人：台股關注美國FOMC結論

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法人表示，台股月線及季線仍下彎，上檔壓力重加上新台幣續貶，指數仍有下行風險。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美股道瓊指數16日下挫，台股16日下跌108點收在14561點。法人表示，台股月線及季線仍下彎，上檔壓力重，加上新台幣續貶，指數仍有下行風險，本週關注美國FOMC利率決策會議升息結果。

市場擔心美國聯準會（Fed）激進升息對抗通膨飛漲，美股16日下挫，週線收黑。道瓊工業指數終場下跌139.40點，或0.45%，收在30822.42點；標準普爾500指數下跌28.02點，或0.72%，收在3873.33點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌103.96點，或0.90%，收在11448.40點；費城半導體指數上漲13.604點，或0.53%，收在2563.142點。

台股加權指數16日下跌108.28點，收在14561.76點，成交值新台幣2312.3億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超191.82億元，其中自營商賣超48.16億元，投信買超30.48億元，外資及陸資賣超174.14億元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨多單減少718口至2930口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少873口至11356口。

法人分析，台股上週失守所有均線，月線約14883點及季線約14856點仍下彎，上檔壓力重，加上新台幣兌美元匯率貶破31元未止，資金面不利台股，指數仍有下行風險。

展望台股本週走勢，法人表示，須關注台灣時間22日美國聯準會「聯邦公開市場委員會 」（FOMC）利率決策會議升息結果、以及台灣央行理監事會議結論，台指期也將在21日結算。

18日下午台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，全台有感，台積電南部廠區部分無塵室人員疏散，聯電新竹廠區少數機台啟動自我保護機制重開機；竹科、南科及經濟部轄管各工業園區均表示，無災情回報，營運不受影響。（編輯：郭無患）1110919