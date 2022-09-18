台股週線連4黑 法人：後市聚焦美國利率決策

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台股上週震盪小跌21.66點，週線連4黑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北18日電）台股上週震盪小跌21.66點，週線連4黑。法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策結果將持續牽動國際股市及台股後市，將是本週市場關注焦點。

美國可能激進升息，加上新台幣走貶、科技業高庫存等雜音，台股16日下挫108.28點，收在14561.76點，前半週的漲勢全數回吐，週線再度收黑，小跌21.66點，跌幅0.15%。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，近期市場持續消化美國消費者物價指數（CPI）與就業市場數據等訊息，聯準會本週即將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，結果預計台灣時間22日揭曉，預期會前市場觀望氣氛仍將濃厚。

廖炳焜預期，FOMC會議之後，台股整體量能可望回溫，加權指數呈現區間震盪整理的機率高，盤面以個別題材表現為主。

安聯投信台股團隊認為，目前市場雖然持續相對保守，不過很多利空都已消化，籌碼及融資餘額等相對穩定，可以留意落底契機。

至於選股方向，安聯投信台股團隊表示，應以市占率增加、滲透率及產品規格提升，帶來產品平均售價及毛利率攀升的企業為主軸。（編輯：楊凱翔）1110918