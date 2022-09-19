土洋對作友達與聯電 外資連4賣台積電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台股今天價跌量縮，失守14500點整數關卡，量能急凍創今年新低量。外資與投信在友達、聯電、仁寶、緯創等個股土洋對作，外資連4日賣超台積電，今年迄今外資累計賣超台股達新台幣1兆1733億元。

法人表示，觀察21日台指期結算後，外資在期貨市場多單布局是否仍維持在萬口以上，以及是否有套利規劃。

台股加權指數今天下跌136.08點，收在14425.68點，失守14500點整數關卡，成交值萎縮至新台幣1594.45億元，加計盤後1616.17億元，再創今年新低量，也創2020年10月下旬以來低量。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超71.01億元，其中自營商賣超10.07億元，投信買超11億元，外資及陸資賣超71.94億元。根據統計，外資法人今年迄今累計賣超台股達1兆1733億元。

觀察外資賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、華航、開發金、陽明、元大台灣50反1成為外資今天狙擊前5大標的，分別遭外資賣超1.52萬張、1.45萬張、1.16萬張、1.08萬張、1.05萬張。

外資今天賣超台積電2786張，累計連續4個交易日賣超達2.4萬張，9月迄今外資累計賣超達7.25萬張，8月迄今累計賣超達13.46萬張；外資今天賣超聯電7061張，累計連2個交易日賣超2.71萬張。

外資和投信今天在面板大廠友達土洋對作，外資賣超友達8190張，投信大買1.24萬張，此外投信也買超聯電7528張，與外資對作。

外資今天買超仁寶1.18萬張、買超緯創8056張，相較之下投信賣超仁寶1.21萬張、賣超緯創8906張，也形成土洋對作局面。

在台指期淨部位，三大法人今天淨多單減少2893口至37口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2651口至8705口。

21日台指期將結算，摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台指期在結算前逆價差擴大，「有點不正常」，代表投資人避險需求高、寧願花更多成本在期貨市場避險放空，可能壓低結算；此外，需觀察台股現貨市場是否湧現賣壓收斂期貨逆價差走勢。

他預期，22日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布升息結果後，美元指數和美國公債殖利率走強對台股的利空影響將會趨緩，新台幣匯率可望回穩，關注外資是否有回流跡象，不過也須觀察台指期結算後，外資在期貨市場多單布局是否仍維持在萬口以上，以及是否有套利規劃。（編輯：張均懋）1110919