環旭拚車電營收逾10億美元 動力系統占比衝5成

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子，鎖定目標2024年汽車電子營收規模超過10億美元，未來2年至3年力拚動力系統業務占車電業務比重達到5成。

環旭也指出，應用在智慧眼鏡和擴增實境/虛擬實境（AR/VR）應用的WiFi-6E整合藍牙模組產品，今年有少量出貨。

展望車用電子布局，環旭於日前線上法人說明會中預期，目標到2024年，汽車電子業務收入要突破10億美元規模；預估今年動力系統相關營收占車電業務比重約2成，目標在未來2年至3年，動力系統業務占車電業務比重要達到5成；目前量產研發的逆變器及相關功率模組產品，主要應用在電動車領域。

在其他新產品布局，環旭表示，與客戶合作開發的智慧眼鏡、AR/VR相關應用，主要包括無線通訊（藍牙/WiFi-6E）與系統級模組等產品，今年有少量出貨。

在關燈工廠規劃，環旭計畫明年提升主要工廠，並在2025年將4座工廠升級成為5星級的關燈工廠，落實全面自動化生產。

在投資併購布局，環旭指出，持續開展企業創投（CVC）投資，已投資第三代半導體氮化鎵（GaN）晶片、Wi-Fi 6晶片、資通訊ICT產業基金等項目，相關CVC投資和未來新的併購項目，將鎖定微小化模組、汽車電子、功率電子、工業電子等核心業務。

觀察美元升值影響，環旭表示，採購原物料及營收大部分以外幣結算，其中以美元為主；在採購原物料到出貨取得營收期間，美元對人民幣升值，一定程度有利提升人民幣報表的獲利水準。

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展望下半年營運，環旭電子表示，下半年是出貨旺季，目前訂單充足，產能利用率逐月攀升，下半年營收和獲利都可望超越上半年，今年業績可望再創新高，估第3季營收年成長超過25%，今年全年營收預估年成長超過20%。

從產品應用來看，上半年無線通訊占環旭整體業績比重約37%，消費電子占比約28%，工業電子與醫療占比約14%，電腦和儲存占比約12%，汽車電子占比約7%，環旭車電產品應用在照明控制、智慧座艙、動力系統、功率模組等。（編輯：楊凱翔）1110921