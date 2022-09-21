永昕攜手建誼生技簽MOU 打造ADC產業價值鏈

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）永昕生醫繼今年初與工研院簽訂合作備忘錄，引進抗體藥物複合體（ADC）藥物篩選平台後，今天再宣布為完整其ADC價值鏈，與建誼生技簽訂合作備忘錄。

永昕表示，未來永昕將負責ADC藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成小分子化學藥物的設計、製程開發及ADC的GMP生產。

依據GlobalData及BioMedTrack預估，至2026年，目前已上市的11項ADC產品銷售額將超過200億美元，2019年至2026年複合年成長37.8%。

永昕表示，看好隨著個人化精準醫療的興起，對新興生物藥的需求日益增加，積極提升開發新興生物藥品的新穎技術，包含ADC（Antibody Drug Conjugate, 抗體藥物複合體）、異體細胞治療、外泌體（Exosome）等。

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永昕總經理陳佩君表示，ADC藥物的製程開發與生產包含上游的ADC設計與製程開發、中游的抗體、Linker（連接子）及Payload（藥物）生產，以及下游的ADC接合、純化與檢測，永昕為建構完整價值鏈，集合工研院的專利Linker及建誼在小分子藥物開發暨生產的專長，希望透過策略聯盟形成上中下游的完整價值鏈，以提供完整的一站式服務。

建誼總經理張志賢表示，建誼在2015年成立以來，專注小分子藥物的原料藥開發到製程開發與商業量產cGMP生產，至今已完成近90項計畫。本次有機會與永昕生醫攜手跨足新興生物藥的CDMO業務，相信有機會將建誼的業務範疇及專業技術推向另一個層次，聯手將台灣發展為全球 ADC藥物的重要生產基地。（編輯：張均懋）1110921