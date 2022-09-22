證交所攜手元大證券 合辦自行車產業趨勢座談會

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（中央社記者賴言曦台北22日電）為瞭解產業趨勢及綠色政策規劃，台灣證券交易所今天與元大證券合辦「自行車產業趨勢座談會」，邀請全球前2大自行車品牌巨大、美利達及全球最大鏈條製造商、全球首家碳足跡認證鏈條品牌桂盟與會。

證交所透過新聞稿表示，自行車一直是台灣品牌的代表產業，台灣中部地區是全球高級自行車產業研發與製造重鎮，隨著全球產業都朝向淨零減碳趨勢發展，面對健康、永續意識提升，以及訴求更智慧、潔淨的市場生態，自行車產業發展具有絕對優勢。

證交所指出，巨大、美麗達、桂盟等與會公司深知減碳、綠色交通是產業未來發展趨勢，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，形成綠色交通需求增加的催化劑。

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證交所提到，巨大為了能繼續在全球自行車供應鏈及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題上扮演關鍵角色，與美利達、桂盟及自行車產業供應鏈共組自行車永續聯盟（BAS），且與會公司除了持續透過產品創新升級開發高階運動車市場外，也積極投入電動自行車（E-Bike）研發及製作，更貼近國際市場客戶需求，創造多元的動態生活模式。

證交所指出，台灣享有自行車製造王國美譽，世界知名品牌都來自台灣，證交所將持續舉辦自行車產業趨勢座談會，讓投資大眾瞭解自行車產業發展趨勢及營運概況與未來展望，並期在資本市場形成自行車產業聚落。（編輯：林興盟）1110922