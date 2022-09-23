聯發科智慧手機應用處理器市占率39% 連8季居冠

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（中央社記者張建中新竹23日電）聯發科智慧手機應用處理器第2季市占率攀高至39%，連續8季位居全球龍頭。聯發科今天股價表現平平，在平盤新台幣591元上下震盪。

研調機構Counterpoint統計，聯發科智慧手機應用處理器全球市占率自第1季的36%，攀升至第2季的39%，位居第一。

美商高通（Qualcomm）市占率自第1季的33%，滑落至第2季的29%，位居全球第二；落後聯發科的距離擴大至10個百分點。

蘋果公司（Apple）第2季市占率維持與第1季相當的14%，居第三；紫光展銳第2季市占率也維持與第1季相當的11%，排第四；三星（Samsung）市占率自第1季的5%，攀升至6%，居第五；華為第2季市占率落至0%。

Counterpoint表示，受客戶調整庫存、中國市場疲軟及全球經濟情勢欠佳等影響，聯發科第2季出貨量略降。聯發科因對中低階智慧手機市場依賴度較大，受當前宏觀經濟情勢及通路庫存影響較大，第3季恐將表現疲弱。

聯發科預期，第3季因客戶持續調整庫存，季營收將約1417億至1542億元，將季減1%至9%；客戶調整庫存時間可能延續2至3季時間。

隨著外資不斷賣超，聯發科股價走勢疲弱，22日一度達587元，創23個月來新低價，今天股價在平盤591元上下震盪。（編輯：楊蘭軒）1110923