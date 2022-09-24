華邦電：客戶調整庫存 去化情況要多點時間觀察

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（中央社記者潘智義台北24日電）記憶體廠華邦電總經理陳沛銘今天表示，客戶還在調整庫存，原先預期9月庫存去化情況可望明朗化，但目前則還需要多點時間觀察。

華邦電今天與台中市觀光局共同舉辦后豐鐵馬道認養立牌活動，由陳沛銘親率逾500名華邦電員工及眷屬一同參與，守護台中市公共遊憩設施的環境整潔。

對於產業景氣，陳沛銘受訪時說，第3季以來消費需求欠佳，客戶還在調整庫存，訂單需求比去年及今年上半年市場缺貨時候少。

陳沛銘先前預期9月庫存去化情況可望明朗化，他今天表示，客戶庫存調整還要多久，需要多點時間觀察，希望可以很快回到以前傳統淡旺季循環。華邦電將利用這段時間，加速產品開發。

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華邦電指出，「后豐鐵馬道」路段由原來的台鐵舊山線整建，沿途風景秀麗景觀多樣，有百年以上雄偉壯觀的花梁鋼橋及清幽的九號隧道，是台灣極具特色的運動休閒人文景點。

為回饋總部所在的台中地區，並發揮企業社會責任精神，華邦電向台中市政府表達意願，希望能以實際行動協助台中地區的環境與人文公益，最終與台中市觀光局共同選定認養后豐鐵馬道區段的維護，負責定期道路清掃、樹木疏枝等工作，維護后豐鐵馬道的美觀與安全。（編輯：黃國倫）1110924