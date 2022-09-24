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NCC：鏡電視案及TVBS移頻無關聯 沒有政治力介入

2022/9/24 22:27
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（中央社記者張璦台北24日電）針對部分有線電視系統申請移頻TVBS並上架鏡電視，以及國民黨立委稱收到吹哨者信函，提及鏡電視去年申請執照曾要求府院高層施壓NCC。NCC今天表示，鏡電視新聞台及TVBS新聞台移頻案件，兩案沒有外界揣測的特殊關聯，也未有政治力介入操作。

8家有線電視系統申請55頻位的TVBS新聞台移頻，以鏡電視新聞台上架取代，引發關注。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，移頻審查沒有任何政治壓力，NCC會依法審議，也會請利害關係人到會陳述，此案涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

同時，國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委費鴻泰在會中表示，他接到一份吹哨者信函，當中提到鏡電視在去年申請執照時，經營團隊要求府院高層向NCC施加壓力，希望盡快通過執照；吹哨者並表示，有相關董事會中的錄音檔。

對此，鏡電視表示，針對所謂吹哨者提供資料，該內容經過刻意剪接及有變造、偽造之嫌，絕非事實。民代及媒體若仍蓄意散布或報導，將依法提告。

NCC晚間發布新聞稿指出，NCC刻正審理鏡電視新聞台包含該公司負責人變更等案件，及啟動相關檢舉案的行政調查。

另外，部分有線電視系統經營者申請移頻TVBS新聞台，並上架鏡電視新聞台，NCC說明，頻位的調換為業者間的商業行為，NCC尊重市場機制，但仍將依市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等面向進行審議。

NCC重申，有關近期外界所關心的這兩件個案，兩者未有外界揣測的特殊關聯，而是依法各自處理中，NCC對個案不會有既定立場，也未有政治力介入操作。

NCC強調，NCC是合議制獨立機關，嚴守客觀、中立及專業立場，掌理專業監理業務，對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終決議。

NCC表示，感謝各界提出的建議及關心，但仍希望能尊重NCC獨立行使職權的空間，後續若有相關決議會再盡速對外完整說明，盼各界勿再任意扭曲或揣測。（編輯：林克倫）1110924

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