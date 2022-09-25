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112年度基本工資補貼方案 有望不再區分業別

2022/9/25 10:15（9/25 10:23 更新）
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圖為勞工在中正紀念堂鋪地磚。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）112年度基本工資補貼方案正由勞動部、經濟部跨部會討論中。官員表示，補貼方向、金額、經費尚未確定，但這次是否不再區分業別，僅以受疫情影響為補貼門檻或標準，的確是討論方向之一。

明年元旦起基本工資將提高為時薪新台幣176元、月薪2萬6400元，為減緩受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響業者的成本壓力，經濟部、勞動部正討論明年的基本工資補貼方案。

經濟部官員表示，明年的方案仍在與提供經費的勞動部討論中，還要確認可能採取的補貼方向、金額以及經費多寡等，待有初步共識後，就找業者討論並聽取意見。

官員表示，經濟部已備妥各行業相關數據，依目前可能方向，補貼與否的關鍵在業者受疫情影響的程度為何；至於比較基準，包含在什麼期間受多少影響、補貼額度，都要再討論。

官員指出，今年方案並未納入整體製造業，後來內需復甦，商業服務業及餐飲業申請狀況也沒特別踴躍，且補貼門檻與金額，應取決於受疫情影響程度多寡為宜，所以明年方案是否不再區分業別，的確是討論方向之一。

至於申請不踴躍的原因，官員研判，業者可能認為補貼金額不多，且因僱用的員工受基本工資調漲影響的占比不高，導致業者缺乏申請意願。

官員表示，補貼方案自明年元旦開始，這段期間會由經濟部與勞動部進行跨部會研議，討論受疫情影響的對象、受影響的標準以及補貼方式等，希望對受影響行業提供真正幫助。

官員說明，目前國內仍有BA.4、BA.5疫情，加上指揮中心宣布10月13日擬開放邊境等變數，整體狀況仍在變化中，必須持續觀察。

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今年基本工資補貼方案補貼對象，含受疫情影響的多個營利事業或有營業執照事業，標準為去年9到10月總營收較前年同期減少20%者，全職員工每人補貼1000元，部分工時員工每人補貼560元，補貼期間為6個月。

上述方案原估將補貼66.3萬名勞工，匡列預算35.46億元，不過據統計，自開始受理申請至4月15日申請截止，共受理1萬8780案，撥付金額約4.23億元。（編輯：楊蘭軒）1110925

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