7月行動通訊申訴量654件 連線品質卡卡近6成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）NCC最新公布7月行動通訊申訴量為654件，跟去年同期相比年減1成，5大電信業者申訴量多數都下滑，僅亞太電信跟台灣之星申訴增加；不過，通訊連線品質類仍占申訴總量近6成。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年7月通訊消費申訴分析報告。7月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共有379件，占比約57.95%，其次為申裝、異動、續約類，共61件，占比為9.33%，再來為客戶服務類，共34件，占比5.20%。

不過，去年5月起因實施三級警戒，民眾在家使用網路機會大增，也讓去年5、6、7月行動通訊申訴量明顯增加，相比之下，今年7月申訴較去年同期減少1成。

NCC統計顯示，5大電信業者中，中華電信、遠傳電信跟台灣大哥大7月申訴量都比去年同期減少，分別年減34%、32%、24%，僅亞太電信跟台灣之星分別年增70%跟13%。

在通訊連線品質改善部分，中華電信表示，在訊號不佳部分，持續提供信號改善設備等，補強室內通訊品質及上網速率。基地台部分持續跟居民溝通，除了在拆除前預先調整周邊站台補強涵蓋，並提早進行尋覓替代站台與建設事宜。

在申裝、異動、續約部分，亞太電信表示，建議客戶申辦時充分與家人溝通後，再申辦門號；另外也會請服務人員針對合約內容、專案、資費價格等逐項跟客戶說明清楚，以減少客戶反悔申辦或續約等狀況。（編輯：蘇志宗）1110926