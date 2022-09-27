美元指數一度衝破114 瑞銀：美元漲勢尚未結束

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）美國聯準會（Fed）鷹浪一波接一波，助長美元的強勢氣焰。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布的新聞稿中，不只上調對美元的觀點至看好，更表示美元漲勢尚未結束。

美元勢如破竹，美元指數昨天一度突破114.5，再創20年新高，年初至今累計漲幅更高達19%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，基於3點理由，上調美元至「看好」；首先，美國通膨雖然高，但經濟成長更穩固，支撐美國聯準會快速升息，進而擴大美元的利率優勢。

其次，歐洲陷入能源危機，經濟前景充滿不確定性的情況下，有利美元繼續擔任資金避風港的角色。第三，美國仍在強化對中國貿易的限制，當地緣政治局勢緊張時，美元往往會走強。

考量大環境有利美元走強，瑞銀上調對美元的觀點至「看好」，建議投資者不妨考慮將現金和債券配置向美元傾斜。

一般認為，黃金價格與美元呈反向。瑞銀指出，現在還不是買黃金的時候，因為美國聯準會釋出不惜代價打通膨的訊息，支撐美元及美國實際利率持續上升，黃金現貨價格昨天一度跌至1622美元，創2020年3月以來的低點；未來瑞銀還是不看好黃金，不排除短期內價格進一步跌至1500至1550美元左右。

至於美元漲勢何時暫歇，瑞銀分析，美國聯準會應可成功控制通膨，美元料將於明年起走弱，但短期內，美元牛市尚未結束。（編輯：楊凱翔）1110927