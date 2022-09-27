金管會修法 外銀分行授信投資額度估可增逾5千億

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會擬修法放寬外銀在台分行存款總餘額的計算基準，納入外銀在台分行向海外聯行拆借1年內短期借款額度，可望擴大外銀在台授信及投資量能，預計可分別增加新台幣4251億元、1062億元額度，31家外銀及陸銀在台分行均可受惠。

金管會今天公布「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第18條修正草案，金管會採納日商透過日本工商會白皮書所提建議，放寬以母行及聯行資金來源為基礎，適度增加外銀在台分行授信及投資量能，草案預告期定為60天。

根據銀行法第72條規定，銀行「中期放款」除以「定期存款」以1倍為限，銀行法第74條之1授權訂定的相關規範則明定，銀行「投資有價證券總餘額」除以「存款總餘額加計金融債券發售額」不得超過25%。

外銀在台分行「存款總餘額」的計算基準，是新台幣存款、外幣存款、母國總行匯入的營運資金、母國總行授信額度已動用部分、海外聯行1年期以上定期聯行存款共5部分的總和。

金管會此次放寬「母國總行授信額度已動用部分」定義，除了原先向母國總行拆借1年內短期借款外，將再增加外銀在台分行向海外聯行拆借1年內短期借款。

根據金管會今年第1季調查資料，外銀在台分行向母國總行拆借1年內短期借款為新台幣1兆243億元，此次修法後，「母國總行授信額度已動用部分」將再擴大計入外銀在台分行向海外聯行拆借1年內短期借款4251億元。

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若根據銀行法第72條及第74條之1授權訂定的相關規範設算，外銀在台分行可望因此同額增加4251億元中期放款額度或1062億元投資有價證券額度。

金管會銀行局副局長童政彰指出，日商在不同區域進行資金調度，習慣上可能不會和母行拆借，而是會和區域其他分行拆借，但過往和聯行拆借不能納入存款額度計算，外銀分行在台灣放款能量就會受限，因此有日商提出建議；金管會此次修法放寬，可望一併增加外銀在台分行的授信及投資額度。（編輯：潘羿菁）1110927