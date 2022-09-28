新處理器價格持平 英特爾：有助市場競爭力

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（中央社記者吳家豪台北28日電）英特爾今天發表第13代Intel Core處理器系列產品，英特爾PC客戶運算事業群副總裁高嵩指出，今年新品價格與去年大致持平，主要為了照顧市場上所有用戶，目前定價策略對英特爾的市場競爭力最有幫助。

英特爾今天在台灣舉辦Open House記者會，展出來自多家合作企業的Z790晶片組主機板與搭載第13代Intel Core桌上型處理器的系統，是英特爾亞太地區規模最大的第13代桌機產品發表活動。

媒體問及英特爾旗艦級處理器新品定價589美元（約新台幣1.88萬元），低於競爭對手超微（AMD）旗艦新品的699美元，定價策略為何。高嵩回應，不方便評論同業價格策略，從英特爾角度來看，新品定價要照顧市場上所有用戶。

媒體追問物料成本高漲，英特爾新品價格為何能與去年持平。高嵩說，英特爾認為目前定價對市場競爭力最有幫助，第13代處理器的i7、i9高階系列價格與去年持平，但出貨量占比最大的i5主流系列稍有調整。

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針對舊處理器庫存，高嵩表示，今年上半年個人電腦（PC）市場有很大轉變，對客戶庫存和產品發表當然有影響，從英特爾第2季財報也能看到相關問題。

他說，當市場從高速成長轉為成長放緩，需要消化庫存時，對英特爾而言是個機會，可以跟客戶更緊密合作，提供客戶最需要的產品。且英特爾推出新產品前，對於庫存去化早已擬定詳細計畫，與客戶進行很多溝通。（編輯：楊蘭軒）1110928