堡達今年拚去化庫存 業績獲利拚持平

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被動元件代理商堡達董事長陳家裕（圖）28日表示，去化庫存是首要目標，電子產業市況嚴峻恐延續到2023年上半年。中央社記者鍾榮峰攝 111年9月28日

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）被動元件代理商堡達董事長陳家裕今天表示，去化庫存是首要目標，期盼最快明年第1季看到效果，電子產業市況嚴峻恐延續到明年上半年，今年堡達業績和獲利力拚持平。

堡達和松下上午在長庚大學創新育成中心舉辦「堡達-Panasonic幹細胞自動培養設備進駐育成中心暨成果發表會」，陳家裕受邀出席，會後接受媒體採訪。

談到被動元件市況，陳家裕不諱言指出，前年和去年電子產業景氣一片大好，電子代工服務廠（EMS）拉貨積極，不過今年下半年市況反轉保守，包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）等晶片大廠下修營運需求，客戶庫存水位創新高，目前去化手中庫存是主要目標。

陳家裕預期，最快明年第1季才看到庫存去化效果，不僅客戶需要去化、堡達庫存也需要消化，整體來看，電子產業市況嚴峻可能延續到明年上半年，不希望庫存去化時間拉長，目前看客戶平均庫存水位約2個月至3個月。

展望終端市場需求，陳家裕表示，筆記型電腦、工業電腦需求的確趨緩，最快要到明年第1季之後才會明朗，期盼需求盡快回溫，至於網路伺服器有5G基礎建設、資料中心等應用支撐。

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展望今年和明年營運，陳家裕預期，今年堡達業績和獲利力拚較去年持平，今年受惠新台幣兌美元匯率走貶帶動業外匯兌收益，明年營運相對保守，須觀察全球升息通膨、俄羅斯與烏克蘭戰事、終端消費市場需求等變數。

法人表示，目前松下固態電容是堡達主要代理產品，堡達主要布局筆記型電腦、網路伺服器、工業電腦等被動元件代理，其中筆電應用業績占比近5成，網路伺服器占比約2成，工控占比不到1成。（編輯：楊凱翔）1110928