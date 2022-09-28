國科會：今年3大科學園區營業額 有望破4兆挑戰新高

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）受惠於半導體產業發展暢旺，三大科學園區今年上半年營業額首破新台幣2兆元，創歷史新高，年增19.63%。面對疫情、通膨、俄烏戰爭等挑戰，國科會預估因半導體先進製程、車用晶片等支撐，今年全年園區營業額仍可望破4兆元。

國科會今天舉行公布科學園區2022年上半年營運暨減碳績優獎頒獎記者會，說明三大科學園區2022年上半年營業額及報告營運概況，並頒發科學園區減碳績優獎予最優勝廠商獲獎者友達光電、中強光電。

國科會說明，受惠於後疫情時代消費反彈、AIoT、5G及HPC高效能運算等新興應用，持續驅動半導體產業發展等因素，科學園區今年上半年在疫情下，同創營業額、總貿易額與就業人數3項歷史新高。

國科會表示，科學園區上半年營業額首度站上園區成立以來最高點，達2兆490億元、年增19.63%；上半年總貿易額達2兆1744億元，年增22.63%；上半年園區創造就業人數31.3餘萬人，年增6.4%。

進一步觀察三大園區上半年個別營業額表現，其中竹科為8254億元、年增10.94%；中科5715億元、年增18.37%；南科表現亮眼，營業額有6521億元、年增34.17%。

觀察6大產業別表現，其中積體電路業營業額逾1兆5719億元、年增28.34%，主因是智慧型手機、物聯網、高效能運算與車用電子等需求強勁，帶動晶圓代工價格調漲、記憶體訂單暢旺。

電腦及週邊產業表現也亮眼，上半年營業額近982億元、年增27.15%，主因是歐美市場需求成長、產品價格上漲，以及建置資料中心及遠距網路傳輸需求增加等因素導致。

精密機械產業產值逾657億元、年增14.18%，是受惠於全球製造業下游應用市場需求回溫，帶動產品價格上漲，且馬達、汽車等大宗產品銷售強勁，及精機系統智慧化發展等因素所致。

光電產業上半年營業額雖逾2460億元，但年減達16.08%，去年宅經濟、遠距商機墊高基期，加上今年需求下降導致面板價格下跌、市場需求疲軟，以及終端品牌持續調節庫存所致。

展望未來，國科會產學及園區業務處長許增如表示，下半年營業額通常會高於上半年，但因升息、通膨等國際因素，保守預估今年全年業額，仍能突破年初預估的4兆元，經調整後預估值為4兆500億元。

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許增如說，由於半導體高階製程、車用晶片等需求仍強勁，且擴及周邊產業與應用，都可望成為支撐今年下半年園區營業額主力，至於明年，仍要觀察全球景氣等因素，國科會展望未來雖保守但不悲觀。

國科會主委吳政忠表示，面對全球升息、通膨、俄烏戰爭等不確定因素，產業需更謹慎面對，然因台灣積體電路業多屬高階製程，所受影響相對較小，國科會、廠商都會持續關注並謹慎因應。（編輯：潘羿菁）1110928