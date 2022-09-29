英特爾攜手仁寶等8台廠 簽協議深化資料中心合作

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（中央社記者吳家豪台北29日電）為加速各式冷卻方案技術開發，美商晶片大廠英特爾今天宣布與8家台灣ODM客戶簽署合作協議，深化在資料中心的永續合作。

8家合作台廠包括營邦、仁寶、英業達、神達投控旗下神雲、和碩、廣達旗下雲達、緯創和緯穎。

英特爾副總裁暨亞太日本區總經理朗恩（Steve Long）透過新聞稿說，亞太地區擁有獨特而多元的產業鏈，英特爾正在與台灣ODM客戶們合作，實現更廣泛、更深入的技術交流，透過開放、容易部署和擴充的散熱解決方案，協助建立一個更能夠永續發展的資料中心產業生態系。

英特爾首款Open IP資料中心單相浸沒式液體冷卻完整解決方案及參考設計已於今年在台灣推出，是將伺服器浸入不導電的冷卻液，以流動循環的方式帶走伺服器運作時產生的廢熱。

為擴展浸沒式冷卻產業生態系並簡化部署前的驗證工作，英特爾再推出Open IP Server Deployment Kit套件，是整合冷卻液監控主機（CDU）、4U容量與自動控制的系統，整個生態系均可透過此套件進行伺服器、相關零組件和浸沒式冷卻的相容性驗證。

此外，英特爾也正在測試多款冷卻液，包含氟化液與客製化合成油品，增加冷卻液選擇性。（編輯：楊蘭軒）1110929