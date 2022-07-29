蔡力行：委託英特爾代工數位電視與成熟製程WiFi晶片

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聯發科（圖）執行長蔡力行29日首度公開說明與英特爾的合作內容表示，數位電視及成熟製程的WiFi晶片將委由英特爾代工。（圖取自facebook.com/MediaTekTaiwan）

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（中央社記者張建中新竹29日電）聯發科執行長蔡力行今天首度公開說明與英特爾（Intel）的合作內容表示，數位電視及成熟製程的WiFi晶片將委由英特爾代工，並強調與台積電在先進製程維持緊密合作關係。

英特爾（Intel）近年積極搶攻晶圓代工市場，日前宣布與台積電大客戶聯發科建立策略合作夥伴關係，聯發科將與英特爾展開Intel 16成熟製程晶圓製造上的合作；消息一出，震撼各界。

聯發科下午舉行線上法人說明會，法人關心聯發科與英特爾的合作細節。蔡力行說，聯發科的數位電視及成熟製程的WiFi晶片將委由英特爾代工生產。

至於聯發科是否有意透過與英特爾合作拓展個人電腦相關市場，蔡力行表示，聯發科過去即曾與英特爾在5G數據晶片合作，拓展個人電腦和筆記型電腦市場商機。

蔡力行說，儘管目前需求趨緩，不過半導體產業長期仍將持續強勁成長，如全球5G出貨量未來將不斷成長，聯發科將尋求新代工及新製程供應。

蔡力行表示，聯發科與英特爾的合作將在成熟製程，22奈米對很多應用是好的製程。但他同時強調，在先進製程上持續與台積電維持緊密夥伴關係。（編輯：林淑媛）1110729