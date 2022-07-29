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聯發科第2季獲利創新高 每股純益22.39元

2022/7/29 15:08（7/29 16:28 更新）
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聯發科第2季獲利持續成長，歸屬母公司淨利新台幣354.37億元，續創新高，每股純益22.39元。（中央社檔案照片）
聯發科第2季獲利持續成長，歸屬母公司淨利新台幣354.37億元，續創新高，每股純益22.39元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹29日電）IC設計廠聯發科第2季獲利持續成長，歸屬母公司淨利新台幣354.37億元，續創新高，每股純益22.39元。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠各主要產品線規格提升或銷量增加，聯發科第2季營收攀高至1557.3億元，創新高，季增9.1%。

隨著產品組合變化，聯發科第2季毛利率滑落至49.3%，較第1季下滑1個百分點，歸屬母公司淨利354.37億元，季增6.5%，每股純益22.39元。

聯發科上半年營收2984.41億元，年增27.7%，毛利率49.8%，較去年同期上揚4.2個百分點，歸屬母公司淨利686.98億元，年增29.4%，每股純益43.4元。

據聯發科統計，至第2季底存貨淨額914.1億元，存貨週轉天數104天，低於第1季的105天。（編輯：張均懋）1110729

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