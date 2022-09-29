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台股重返13500點 法人：觀察新台幣匯率與護盤政策

2022/9/29 16:13
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美股強彈，台股今天走勢震盪，尾盤電子、金融回神，終場加權指數上漲68點，重返13500點之上。法人表示，台股後市需觀察新台幣匯率以及新護盤政策兩大重點，短線在13900點至14000點仍有上檔壓力。

英國央行英格蘭銀行（BOE）干預拯救債市，美股4大指數28日強彈，台股今天走勢震盪，尾盤儘管台積電翻黑，不過電子股翻紅、金融回神，終場台股加權指數收在13534.26點，上揚68.19點，漲幅0.51%，成交值新台幣2131.48億元，加計盤後2153.85億元，電子股小漲0.01%，金融股上揚0.56%，航運上漲1.19%。

觀察三大法人動向，自營商買超5.98億元，投信買超15.01億元，外資及陸資賣超13.88億元；合計買超7.11億元。

晶圓代工龍頭台積電股價開高震盪走低，尾盤一度下探432元，摜破7月5日的低點433元，創22個月來新低，終場收在435元，下跌3元，市值來到11.28兆元。

本週即將進入第3季尾聲，啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，從歷史經驗分析，2009年以來若9月股市收跌，10月股市收漲機率高，此外10月處於美國聯準會（Fed）空窗期，應不會有更多應派言論釋出，預期到11月美國公布消費者物價指數（CPI）前，股市有一波小反彈契機。

展望台股後市，容逸燊表示，仍需觀察新台幣匯率是否再貶、以及增加保證金成數等新護盤政策是否推出等兩大重點。

容逸燊指出，短線台股也需留意投信法人是否有結帳行情賣壓浮現，中小型股波動可能加大，預期台股短線在13900點至14000點有上檔壓力。（編輯：楊蘭軒）1110929

容逸燊
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