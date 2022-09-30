台積電推供應商碳捕捉計畫 估年減碳1000公噸

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電擴大供應鏈管理中的碳捕捉機會點，不僅鼓勵供應商針對精餾塔打造碳捕捉設備，並建議針對回廠槽車設計二氧化碳殘液回收系統，今年2月已完成設備建置並試運轉，預估未來上線後每年可減碳約1000公噸。

台積電ESG電子報今天出爐，台積電表示，因應氣候變遷是企業永續經營的責任。台積電除自身推動氣候風險控管與減緩行動，也積極帶動半導體供應鏈落實低碳管理。

台積電指出，透過鼓勵供應商針對精餾塔打造碳捕捉設備，將工業級液態二氧化碳（LCO2）精餾過程中的殘氣再次導入製程內進行二次純化，再製為符合品質規範的電子級液態二氧化碳，提升綠色供應鏈韌性，截至民國111年8月，已成功捕捉二氧化碳500公噸。

此外，台積電擴大供應鏈管理中的碳捕捉機會點，建議供應商針對回廠槽車設計二氧化碳殘液回收系統，增設管線將槽車內殘餘的液態二氧化碳汽化後，透過冷凍機冷凝成液態二氧化碳，再進入原料槽重新導回精餾塔進行二次純化，今年7月已完成設備建置並試運轉，預估未來正式上線後每年可減碳約1000公噸。

台積電還致力打造安全低碳的綠色廠房，因應原物料需求隨著產能提升持續成長，除積極推動原物料包材減量行動，亦以「健康與安全、環境保護、包裝與標示」三大面向編纂並推出第一本「供應商物料包裝規範白皮書」，建立「搬運友善、環境友善、自動化友善」包裝文化的三大策略。

據統計，110年12月上線至111年9月，已逾6萬5300人次受益，台積電今年更進一步推出雙語版，推動海內外逾1200家原物料供應商持續精進包裝作業，為永續供應鏈管理創造更安全的職場環境。（編輯：楊凱翔）1110930