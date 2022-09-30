投資台灣再添2家 三大方案規模逼近1.8兆

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）投資台灣事務所今天再通過「中小企業加速投資行動方案」2家廠商共投資逾新台幣3億元，並指出「投資台灣三大方案」迄今已帶動整體投資金額達1兆7998億元，逼近1.8兆大關。

投資台灣事務所發布新聞稿指出，今天通過的第1案正河源公司，將投資逾9000萬元在台中清水蓋新廠，將增聘8名台灣員工，要以一條龍式服務顧客，搶攻全球航太、汽機車、電子產業加工等高階市場版圖，並導入智慧化精密刀片及刀具產線，設備採最先進低碳排機台。

正河源公司主要營業項目為CNC加工中心機周邊工具及切削刀具之製造及銷售，近年來積極布局東協、歐美及澳洲等地，且在其工廠設有水循環系統並提供產品再次回磨，期望將自有品牌推向國際同時，兼具環境友善。

第2案為專業塑膠製品廠介聯企業，為持續提升產業競爭力及研發再生料產品，公司計劃擴大投入逾2億元，擴建台南市麻豆既有一廠，同時在二廠增設智慧化造粒產線及廢料回收產品產線，預計可創造16個就業機會。

介聯企業主要產品有塑膠泡棉、橡膠泡棉、聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料，可用於包裝、車輛、體育用品及建築等眾多領域，且公司除在產品上再利用廢料，也在製程端搭配熱能回收及改善水質設施，有效落實節能減碳。

投資台灣事務所統計，截至目前總計，「投資台灣三大方案」已帶動1257家企業投資約1兆7998億元，估可創造13萬9133個台灣就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。

其中「中小企業加速投資行動方案」已通過835家中小企業投資約3805億元，共可帶來3萬1990個台灣就業機會。（編輯：楊凱翔）1110930