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誠品社區店插旗中台灣 落腳台中北屯社會住宅

2022/9/30 18:32
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（中央社記者江明晏台北30日電）誠品生活今天表示，中台灣首家誠品社區創新店將開幕，位於台中北屯新落成的社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓，將於10月1日試營運。

誠品說明，「北屯眷戀山光好宅」過去是舊眷舍，周邊還有列管保護的老樹，住宅建築設計即以兩棵樹互相擁抱為概念，誠品在此以「家」的氛圍打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的場域。

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誠品書店資深總監張曉玲表示，今年7月起誠品社區創新店以平均每月開一家的展店速度，接連在新北板橋、土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化的規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率。

她指出，除了書籍，北屯江興店也提供日常所需的生鮮蔬果、小農奶蛋等，店內設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。（編輯：蘇志宗）1110930

張曉玲
誠品積極拓展社區店 插旗林口11日開幕
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