台灣大攜手供應商 2030年碳排放減量20%

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（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大今天表示，自2019年啟動供應鏈減碳計畫，與供應商夥伴推動永續，將攜手達成2030年台灣大供應鏈碳排放減量20%的目標。

台灣大今天首度舉辦「精準減碳座談會」，邀請14家關鍵碳排議合供應商以「SBTi科學減碳路徑」為標準，制定減碳計畫，同時透過座談會了解供應商減碳困難點，依產業類別給予建議，設計減量目標和策略，攜手達成2030年台灣大供應鏈碳排放減量20%目標。

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台灣大哥大採購處督導副總經理洪昌哲表示，減碳已是永續不可逆的道路，台灣大哥大要在2050年達到淨零排放（Net Zero），供應商範疇三的排放也需淨零，為了一起達到減碳目標，台灣大逐年擴大供應鏈碳排放盤查範圍，與供應商定期交流、提出減碳建議，未來每年台灣大都將舉辦「精準減碳座談會」，根據當前一年度碳盤查結果，邀請關鍵碳排議合供應商參與，以實際行為落實永續願景。

台灣大哥大自2019年通過全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）審查，成為國內第一家非電子製造業、也是亞洲第二家獲此國際審查通過的電信科技公司，也是台灣第一家加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者，更承諾最遲在2040年達到100%使用再生能源，同時攜手供應商與合作夥伴擴大效益，透過碳盤查、碳管理教育訓練、制定供應鏈減碳計畫與績效追蹤等，進行供應商管理。（編輯：蘇志宗）1110930