資本市場波動大 金融業前7月賺4898億年減25%
（中央社記者謝方娪台北30日電）根據金管會業務概況報告，受資本市場動盪影響，金融三業今年前7月合計稅前獲利新台幣4898億元、年減25%，僅銀行業受惠升息獲利走高，保險業及證券期貨業均呈現衰退。
金管會主委黃天牧10月3日將率所屬機關首長赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，金管會業務概況報告今天出爐。
今年前7月銀行業稅前盈餘達2629億元，年增153億元、增幅6.18%，主因受惠升息，銀行利息淨收益水漲船高，為金融三業獲利唯一正成長者。
今年股債市動盪加劇，前7月證券期貨投信業稅前盈餘406億元，年減488億元、減幅高達54.59%；前7月保險業稅前盈餘1863億元，年減1329億元、減幅41.64%。
觀察銀行資產品質概況，截至今年6月底，本國銀行平均資本適足率為14.22%，各銀行均高於法定最低標準；銀行放款總額達35.41兆元，較去年底大增1兆7397億元，逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率829.74%，授信品質良好，具備相當金融韌性。
另截至今年8月底，國內上市櫃公司總家數達1766家，總市值52.05兆元；前8月國內上市櫃公司募資總金額達3897億元，上市櫃股票成交值49.9兆元。
受俄烏戰爭推升通膨、主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，今年市場波動加劇，台股集中市場加權指數前8月下跌17.14%，台股前8月日均量下滑至3257億元，較去年減少31.61%。
不過，金管會強調，台股基本面穩健，將持續關注國際情勢對總體經濟及台股影響，必要時採取相關穩定措施。
保險業方面，前7月保險業保費收入縮水至1兆5535億元，年減3216億元；資產總額33兆8670億元，年增6145億元。截至今年6月底，壽險業平均資本適足率（RBC）為325%、產險業為312%。（編輯：林克倫）1110930
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