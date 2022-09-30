台股早盤一度重挫逾250點 力守13300點關卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）美股再度重挫，台股今天開低震盪，早盤大跌逾250點，最低來到13274.72點，失守13300點整數關卡，創波段新低，隨後跌勢收斂至200點左右，在13300點附近震盪。

美股重挫，道瓊指數29日在蘋果公司拖累下重挫458點，台股加權指數今天早盤下跌逾250點，下探13274.72點。至9時16分，指數下跌196.33點，至13337.93點，暫守13300點整數關卡。代表中小型股票的櫃買指數早盤大跌約2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤一度下跌12元，至423元，跌幅2.7%，鴻海跌1.48%、聯發科下跌1.1%；長榮一度重挫逾4%，陽明、萬海大跌逾3%。（編輯：楊蘭軒）1110930

台積電股價再創波段新低423元 市值跌破11兆元關卡

（中央社記者張建中新竹30日電）美股再度重挫，台積電ADR持續破底，台積電今天股價也再創波段新低，早盤達新台幣423元，市值跌破11兆元關卡。



經濟衰退疑慮升高，美股29日再度走跌，道瓊工業指數下挫458.13點，跌幅1.54%；那斯達克指數下跌314.13點，跌幅2.84%；費城半導體指數下跌79.9點，跌幅3.29%。



台積電美國存託憑證（ADR）跌破70美元關卡，收在69.28美元，下跌2.85美元，跌幅3.95%；以台積電29日收盤價新台幣435元計，台積電ADR溢價約1.44%。



台積電繼29日盤中跌破7月5日低點433元，滑落至432元後，今天早盤進一步達423元，再創波段新低，下跌12元，市值縮水3111億元，降至10.96兆元。



美國聯準會（Fed）激進升息，引發美元急升，美國公債殖利率攀高，重創國際股市。法人表示，全球經濟衰退疑慮升高，台積電未來營運變數增多，外資籌碼持續鬆動，連續7個交易日共賣超近5萬張，影響台積電股價破底。



台積電9月來股價重挫82元，市值縮水2.12兆元；今年來大跌192元，市值縮水4.97兆元，影響大盤1593點。（編輯：楊蘭軒）1110930