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台積電股東141萬人創新高 早盤股價417元探2年新低

2022/10/3 09:16（10/3 09:44 更新）
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台積電股東人數再創新高，達141萬7505人。（中央社檔案照片）
台積電股東人數再創新高，達141萬7505人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電股東人數再創新高，達141萬7505人。隨著美股重挫，台積電今天股價持續走弱，早盤達新台幣417元，再創2年多來新低。

高通膨、升息及經濟衰退疑慮等因素持續重創國際股市，台積電上週在外資連日賣超下，股價出現破底走勢，滑落至422元，創2年來新低，單週下跌33元，跌幅7.25%，市值縮水8557億元，降至10.94兆元。

儘管台積電近期股價走勢震盪，投資人依然不斷搶進，據台灣集中保管結算所統計，至9月30日台積電股東人數達141萬7505人，較9月23日的140萬6413人增加1萬1092人，再創新高。

因通膨疑慮，加上俄烏衝突惡化，美股9月30日再度收低。道瓊工業指數下挫500.1點，跌幅1.71%；那斯達克指數下跌161.89點，跌幅1.51%；費城半導體指數下跌40.667點，跌幅1.73%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.72美元，跌幅1.04%，收在68.56美元，創波段新低，台積電早盤達417元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至10.81兆元，影響大盤約41點。（編輯：楊凱翔）1111003

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