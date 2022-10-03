特斯拉第3季交車34萬輛創兩年高 運輸成本為關鍵

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（中央社記者周世惠舊金山2日專電）電動車大廠特斯拉（Tesla）今年第3季創下超過34萬輛的交車量，為兩年來新高，明顯從第2季放緩的數字反彈，但特斯拉強調，目前處於很難以合理的成本確保電動車的運輸交貨期。

特斯拉的官網公布報告指出，第3季的Model S和Model X車型合計交車1萬8672輛，而Model 3和Model Y加總為32萬5158輛。在今年第3季，特斯拉生產了36萬5923輛電動車，庫存約兩萬輛。

特斯拉特別澄清，部分電動車在第3季末仍處於「送往目的地的運輸途中」。由於特斯拉的電動車是採事先預訂，因此特斯拉也指出，有些車輛尚未交付的原因是「目前處於物流的高峰週期，很難以合理的成本確保電動車的運輸交貨期」。

科技網站The Verge今天報導，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）去年告訴員工，不要急著增加季度的交車量，而是專注於降低交車的運輸成本。

他在推特寫道「季末趕著交車會讓客戶經驗不好」，他重申穩定交車的原則，「降低物流運輸成本和減輕團隊壓力」。

特斯拉今年第2季交車數為25萬4695輛，寫下2021年第3季以來的新低，主因是特斯拉上海廠的生產線受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖的影響。

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隨著上海於今年6月解封，再加上特斯拉的德州新廠和德國柏林廠都已經開始運作生產，明顯推升特斯拉在剛結束的第3季交車數字。

特斯拉上週在「人工智慧日」（AI Day）的活動中宣布，目前已有16萬車主能夠使用「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）測試版軟體FSD Beta。不過特斯拉尚未有真正能夠全自動駕駛的汽車，因而面臨兩起法律訴訟，包括加州車輛管理局（DMV）以及一名特斯拉車主在尋求集體訴訟，控告其「廣告不實、有誤導性陳述」。（編輯：韋樞）1111003