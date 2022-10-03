鴻騰保守看下半年連接器景氣 預期美元升值收益

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預期下半年連接器產業受到不確定因素影響，預期美元升值將有匯兌收益。

展望連接器產業景氣，鴻騰在9月30日公布的中期報告預期，下半年可能受到不確定因素影響，預估今年下半年業績較去年同期持平，持續布局電動車市場。

展望主要產品線，在智慧型手機，鴻騰預期下半年智慧手機出貨量將減少；由於光通訊模組業務型態改變，鴻騰預估下半年網路設施業務將受到影響；電腦和消費性電子產業將持續放緩，鴻騰鎖定獲利能力而非營收成長。

在電動車，鴻騰預期持續受惠成長趨勢，持續開發車載電子系統、自動駕駛零配件、以及相關互連解決方案。

觀察美元匯率強勢影響，鴻騰表示，在中國大陸和其他非美國附屬公司分別以人民幣和當地貨幣，在財報綜合入帳前轉換為美元，鴻騰也擁有以美元計價的銷售額和應收帳款，美元升值可能產生匯兌收益。

從產品應用比重來看，鴻騰上半年智慧型手機占比約29.2%，網路設施占比約17.2%，電腦及消費性電子占比約19.6%，電動車占比約3.4%，系統終端產品占比約26.3%。（編輯：郭無患）1111003