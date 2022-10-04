防疫雙險理賠1135億 承保前6大產險已5家增資

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（中央社記者謝方娪台北4日電）今年防疫險理賠達新台幣890.03億元、疫苗險理賠245.09億元，防疫雙險合計已理賠1135.12億元。產險業因疫情傷筋動骨，承保防疫險前6大產險公司已有5家向金管會申請增資，合計687億元。

金管會今天公布，今年截至10月3日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達486.54萬件、保費收入45.27億元，理賠件數230.39萬件、理賠金額890.03億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入20倍。

相較截至9月26日統計，防疫險理賠件數單週增加11.28萬件、理賠金額單週增加49.06億元，相比先前理賠金額單週動輒增加50至60億元，已有收斂。

金管會同步公布，今年截至10月3日止，疫苗險承保件數達241.57萬件、保費收入10.15億元，理賠件數58.88萬件、理賠金額245.09億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入24倍，近一週理賠件數增加3.5萬件、理賠金額增加15.64億元，增額同樣呈現收斂態勢。

金管會主委黃天牧3日於立法院財政委員會表示，產險業傷筋動骨，但不致倒閉；金管會保險局長施瓊華指出，今年底前產險業增資應會超過800億元，即今年產險業增資金額篤定創下歷史新高。

截至目前為止，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元、和泰產險申請增資200億元，均已取得金管會核准，合計申請增資687億元。

其中，國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險均已完成增資程序，新安東京海上產險及和泰產險尚未完成。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

金管會統計至10月3日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：林興盟）1111004