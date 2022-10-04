台股強彈276點 電子帶頭衝台積電大漲12元

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台股4日在台積電等大型電子權值股領漲下，指數收在13576.52點，上漲276.04點，漲幅2.08%，成交值新台幣1812.94億元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北4日電）美股收紅盤，激勵台股今天表現，指數終場上漲276.04點，穩守13500點整數關卡。盤面上，電子、生技等族群買氣暢旺，台積電表現強勢，上漲12元，收在429元。

台股今天終場上漲276.04點，收在13576.52點，漲幅2.08%，成交值新台幣1812.94億元。

觀察盤面大型電子權值股，晶圓代工廠台積電、聯電表現強勢，台積電上漲12元，收在429元，漲幅2.88%；聯電上漲2.35元，收在37.7元，漲幅6.65%。IC設計廠聯發科上漲25元，以573元作收，漲幅4.56%。

生技股今天表現亮眼，類股終場上漲2.93%。個股表現部分，寶齡富錦盤中攻上漲停板，漲停價149元，上漲13.5元；健身器材概念股喬山表現也不俗，收盤上漲3.8元，收在80.8元，漲幅4.94%。

傳產部分，鋼鐵族群進入第4季傳統旺季，類股大漲2.81%。個股方面，國內鋼鐵大廠中鋼、中鴻買氣出籠，終場分別漲2.84%及3.99%。

航運股方面，歐洲線傳出有航商近期開始加收訂艙費，為9月以來連續下挫的海運運價帶來正面訊息，支撐貨櫃三雄今天表現，長榮、陽明、萬海股價全數收紅。近期有解封題材的航空雙雄則漲跌互見，終場華航小漲0.51%，長榮航小跌0.36%。（編輯：楊凱翔）1111004