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台積電早盤勁揚19元 市值攀上11.61兆元

2022/10/5 09:18（10/5 09:24 更新）
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台積電5日早盤達新台幣448元，上揚19元，市值增加4926億元，達11.61兆元。（中央社檔案照片）
台積電5日早盤達新台幣448元，上揚19元，市值增加4926億元，達11.61兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹5日電）美股再度大漲，費半指數勁揚4.46%，台積電及聯電今天股價同步走高，台積電早盤達新台幣448元，上揚19元，市值增加4926億元，達11.61兆元。

美國經濟數據疲軟，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息計畫，激勵美股4日全面收高。道瓊工業指數大漲825.43點，漲幅2.8%；那斯達克指數上揚360.98點，漲幅3.34%；費城半導體指數上漲106.796點，漲幅4.46%。

台積電及聯電美國存託憑證（ADR）同步走高，台積電ADR重登70美元之上，收在72.81美元，上漲3.56美元，漲幅約5.14%。聯電ADR站回6美元之上，收在6.09美元，上揚0.42美元，漲幅達7.41%。

台積電及聯電今天股價走勢強勁，台積電早盤達新台幣448元，上漲19元，市值增加4926億元，達11.61兆元。聯電達39元，上漲1.3元，漲幅約3.44%。（編輯：楊蘭軒）1111005

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